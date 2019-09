Riesiger Ansturm auf Hänsel-und-Gretel-Hüsli

Die Gemeinde Cham hat eine Immobilie der speziellen Art neu zu vermieten. Das kleine Haus steht an der Zuglinie und wurde um 1860 vom Architekten Leonhard Zeugheer errichtet, wie Zentralplus berichtet. Das Haus hat 4,5 Zimmer. Im Gebäude sei alles klein, vor allem die Küche, die laut einem Vormieter «wirklich winzig» ist. Klein für ein ganzes Haus ist dafür auch die Miete: Die monatlich kostet das Kleinod ohne Nebenkosten 1800 Franken.

Umfrage Möchten sie in dieses Haus einziehen? Ja sofort. Das ist ein originelles Gebäude und beinahe am See.

Ich könnte mir unter Umständen vorstellen, da zu wohnen.

Nein. Da hätte ich das Gefühl, dass der Zug mitten durchs Zimmer braust. Ich brauche Ruhe!

Objekt mit Nachteilen

«Da es sich um ein Liebhaber-Objekt mit Nachteilen handelt, ist der Preis gerechtfertigt.» Dies sagt Basil Stocker, Projektleiter Liegenschaften der Gemeinde Cham gegenüber Zentralplus. Zu den Nachteilen zählt, dass die Geleise quasi durch den Garten führen. Weiter liege das Haus direkt an einem öffentlichen Fuss- und Fahrweg. Auch sei keine Zufahrt mit dem Auto möglich.

Ansturm potenzieller Mieter ist gross

Auf Anfrage sagt Stocker zu 20 Minuten: «Wir hatten etwa dreissig Interessenten, davon blieben als Bewerber sieben Parteien übrig.» Das reicht der Gemeinde, die Ausschreibung wurde inzwischen gestoppt. Mitte September will die Gemeinde Cham als Eigentümerin der Immobilie entscheiden. In zwei Wochen ist also klar, wer in das Haus zwischen Geleis und Villa Villette einziehen wird. Das Gebäude, das ein bisschen aussieht wie das Hänsel-und-Gretel-Häuschen, steht unter Denkmalschutz.



Laut dem Online-Lexikon chamapedia.ch ist das Haus stilistisch nicht wie das Hauptgebäude gestaltet, sondern als «ländliches Gebäude mit ausladenden Satteldächern, Fachwerk und malerischen Zubauten» im strengen Klassizismus. Beim Haupthaus handelt es sich um die riesige Villa im öffentlichen Villette-Park gleich nebenan am See





(nob)