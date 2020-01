Zuger Polizei rätselt über jugoslawische Granate

Unterhalb der Schützenmatt in Zug hat ein Spaziergänger am Sonntagmittag einen Sprengkörper gefunden, wie die Zuger Polizei auf Facebook schreibt. Der Passant habe einen Polizisten informiert, der gerade in diesen Gebiet auf Fusspatrouille war, wie es auf Anfrage bei den Zuger Strafverfolgungsbehörden heisst.

Die Handgranate lag rund einen Meter entfernt vom Ufer im Wasser. «Die Uferanlage wurde vorsichtshalber abgesperrt, bis ein Spezialist des Forensischen Instituts Zürich die Handgranate geborgen hatte», schreibt die Zuger Polizei.

Die Handgranate des Typs M75 sei jugoslawischer Herkunft und habe keine Zündvorrichtung gehabt. Wie die Granate dorthin gekommen ist und wie lange sie schon an dieser Stelle lag, konnte man bei den Strafverfolgungsbehörden nicht sagen.

