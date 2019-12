Taucher bergen Handgranaten aus Rotsee

Die Luzerner Polizei hat Anfang November 2019 gemeinsam mit Armeetauchern und der Fachstelle der Schweizer Armee im Bereich Kampfmittelbeseitigung rund ein Dutzend Handgranaten aus dem Rotsee geborgen und diese fachgerecht entsorgt.

Magnetfischer

Eine der Granaten hatte ein Magnetfischer entdeckt: Am 24. August hatte dieser gemeldet, dass er in Ebikon eine Handgranate aus dem Rotsee gefischt habe, teilte die Luzerner Polizei mit. Der gefundene Sprengkörper wurde danach durch die Polizei gesichert und «in einem entsprechenden Transportmittel weggebracht», so die Polizei. «In den kommenden Monaten sind weitere Tauchgänge und Bergungen von weiteren Handgranaten geplant», heisst es in der Mitteilung weiter.

Über 100-jährige Granaten

Bei den Handgranaten handelt es sich grösstenteils um sogenannte Defensivhandgranaten des Typs Siegwart DHG 16. Diese dürften am 20. Oktober 1916 im See gelandet sein: Damals explodierte hier ein Munitionsmagazin. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Granaten liegen also schon mehr als 100 Jahre im See. Bereits 1979 wurden etwa 760 Stück geborgen, sowie rund 960 Stück in den Jahren 2000 und 2001.

Baden könne man im Rotsee trotzdem. Die Handgranaten seien für die Bevölkerung und die Badegäste der Rotsee-Badi ungefährlich, «solange diese im Wasser belassen werden», so die Polizei. Zudem teilt die sie mit, «dass Magnetfischen am Rotsee aufgrund der Verordnung zum Schutz des Rotsees und seiner Ufer verboten ist.» Beim Magnetfischen handelt es sich um die Suche nach Gegenständen in Gewässern mittels eines Magneten.

