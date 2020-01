Hantel-Dieb ist nach 30 Jahren plötzlich reumütig

Reussbühl anfangs der 1990er Jahre: Aus dem Inventar der Kanti Reussbühl verschwinden zwei Hanteln spurlos. Bis heute war der Verbleib der Sportgeräte unbekannt und der Vorfall längst vergessen.

Um so verdutzter müssen die Angehörigen des Bildungs- und Kulturdepartements Luzern (BKD) gewesen sein, als sie am Mittwoch einen Brief öffneten. Darin lag ein Foto von einer Hantel mit der folgenden wörtlichen Erklärung:

Entschädigung «Entwendung zum Gebrauch in der Zeit zwischen 1990 und 1993 (Kantonsschule Reussbühl) CHF 15.90 x 2 (Hanteln 3kg) Ich bitte Sie um Entschuldigung»

Ebenfalls im Brief enthalten waren 40 Franken zur Wiedergutmachung. Wie der Kanton Luzern auf Facebook mitteilt, wird das Geld umgehend an die Schule überwiesen. Der Kanton bedankt sich beim anonymen Schreiber für die späte Einsicht.

Annette Studer, Rektorin der Kantonschule, sagt gegenüber 20 Minuten, dass während ihrer Zeit in der Schulleitung kein vergleichbarer Fall vorgekommen sei. «Die 40 Franken gehen natürlich an die Fachschaft Sport», so Studer. Das Geld solle zur Anschaffung neuer Geräte für den schuleigenen Kraftraum verwendet werden. Auch der Hauswart zeigt sich überrascht. Es komme leider oft vor, dass Wertgegenstände gestohlen würden. Dass Schuleigentum geklaut werde, sei hingegen eine Seltenheit: «In meinen 23 Jahren hier sind zwei Kameras verschwunden, sonst ist mir nie etwas zu Ohren gekommen.»

