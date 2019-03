Hat ein Tierquäler Zitze einer Kuh abgeschnitten?

Eine äusserst hässliche Entdeckung machte Beat von Rickenbach am Sonntagmorgen, als er seinen Stall an der Hofstrasse in Steinerberg SZ betrat: Einer seiner Kühe fehlte eine Zitze – und dies ausgerechnet am 35. Geburtstag des Landwirts. Ob ein Tierquäler am Werk war, weiss von Rickenbach nicht.

«Ich war schockiert und persönlich kann ich nicht glauben, dass ein Mensch einem Lebewesen so etwas antun kann», sagt von Rickenbach. Allerdings wäre es einem Tierquäler möglich gewesen, sich in der Nacht Zutritt zum Stall zu verschaffen. Insgesamt hat von Rickenbach 30 Milchkühe. Er hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Kantonspolizei Schwyz erstattet, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete.

Auch behandelnder Tierarzt kennt die Ursache nicht

Polizeisprecher David Mynall, bestätigt, dass die Anzeige erstattet wurde: «Es ist noch offen, wie die Verletzung zustande kam. Die Ermittlungen laufen.» Nachdem von Rickenbach seinen Tierarzt aufgeboten hatte, musste dieser das dreieinhalbjährige Tier an das Tierspital der Universität Zürich (UZH) überweisen. «Dort wurde sie am Montag operiert und die Chancen stehen gut, dass sie überleben sollte», sagt von Rickenbach weiter.

Dass die Überlebenschancen der Kuh gut sind, kann auch Ulrich Bleul bestätigen. Bleul ist der behandelnde Tierarzt und Abteilungsleiter der Grossstierreproduktion an der UZH. «Anhand der Verletzung kann nicht gesagt werden, wie sie zustande kam», sagt er. Es gebe immer wieder Fälle, dass Kühe mit abgetrennten Zitzen behandelt werden müssten.

Wo nur ist die Zitze?

Bleul: «Dies kann passieren, wenn eine andere Kuh auf eine Zitze einer liegenden Kuh tritt.» Es komme aber auch vor, dass sich eine Kuh beim Aufstehen selbst verletze. Bleul: «Das Spezielle an diesem konkreten Fall ist, dass diese Zitze so nahe am Euter entfernt wurde.»

Mysteriös bleibt auch die Tatsache, dass die abgetrennte Zitze trotz intensiver Suche des Landwirts im Stall nicht gefunden werden konnte.