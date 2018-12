Haus geht in Flammen auf

Kurz vor 10 Uhr ging am Freitag bei der Luzerner Polizei der Alarm ein: In Marbach ist eine Wohnung in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Dachstock übergegriffen.

Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. «Dieser dürfte beträchtlich sein», teilt die Luzerner Polizei jedoch mit. Die Ursache wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei ermittelt. Im Einsatz standen über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Escholzmatt-Marbach und Schüpfheim.

(gwa)