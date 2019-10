87-Jähriger steuert rote Corvette frontal in Bank

Mitten in Schwyz krachte es am Samstag um 11.30 Uhr gewaltig: Dort crashte eine rote Corvette frontal in das Gebäude der dortigen CS-Filiale.

Zuvor hatte er seinen Sportwagen im Parkhaus Hofmatt in Schwyz abgestellt. Bei der Ausfahrt, wo man links oder rechts in die Bahnhofstrasse abbiegen kann, nahm das Unheil seinen Lauf: Er streifte zuerst auf der gegenüberliegenden Fahrbahn eine 36-jährige Velofahrerin, die von Seewen her in Richtung Schwyz fuhr.

Corvette fuhrt Treppe hoch

Und dann krachte der Mann mit seinem Wagen in das Bankgebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Parkausausfahrt. Offenbar mit einiger Wucht: Das rechte Vorderrad der Corvette landete oben auf einer zweistufigen Treppe, die zum Eingang der Bank führt.

Die 36-jährige Velofahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 87-jährige Corvette-Lenker kam mit leichten Verletzungen davon. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt. Die Kapo Schwyz brauchte nicht lange, um zum Unfallort zu gelangen: Das Polizeigebäude befindet sich zwei Häuser links davon.

Wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Verkehr für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kapo Schwyz der Rettungsdienst, die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz sowie ein Abschleppunternehmen, wie die Kapo Schwyz berichtete.

(jab)