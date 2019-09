Hebebühne zerquetscht Bauarbeiter (39)

Ein 39-jährige Franzose erledigte am Mittwoch Reinigungsarbeiten auf einer Baustelle in Altishofen LU und benutzte dabei eine Hebebühne, um an die Decke zu gelangen. Plötzlich begann die Bühne anzusteigen und klemmte den Mann ein.

Bauarbeiter fanden den eingeklemmten Arbeiter später und alarmierten sofort den Rettungsdienst. Rettungskräfte konnten die Hebebühne absenken. Der 39-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Betreuung der Baustellenarbeiter wurde ein Care-Team aufgeboten. Unklar ist, wieso sich die Hebebühne nach oben bewegte. Die Staatsanwaltschaft Sursee klärt den Unfallhergang nun ab.

