Heftige Kollision bei Abbiegmanöver

Um 19 Uhr fuhren am Samstag zwei Autos auf der Obergrundstrasse in Luzern auf dem rechten und linken Fahrstreifen vom Pilatusplatz in Richtung Paulusplatz. Die beiden Spuren, die in dieselbe Richtung führen, sind derzeit durch eine Baustelle getrennt, teilt die Luzerner Polizei mit.

Bei der Einmündung in die Sälistrasse – immer noch im Baustellenbereich – wollte der Autofahrer, der sich auf der linken Fahrspur befand, nach rechts in die Sälistrasse einbiegen. Dabei prallte er heftig seitlich-frontal mit dem Auto auf der rechten Fahrspur zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen ernsthaft verletzt. Der Rettungsdienst sei zwar vor Ort gewesen, habe aber festgestellt, dass die Personen nicht ins Spital gebracht werden müssten. Beide Fahrzeuge seien jedoch nicht mehr fahrbar gewesen. Es entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst stand auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Luzern im Einsatz, die die Fahrbahn reinigte.

(jab)