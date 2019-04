Heirat beflügelt den Ehemann aus Sursee

«Der schönste Tag im Leben! Ich danke dir für all deine Liebe. Das Leben hat jetzt erst angefangen. Ich liebe dich am meisten»: Diese Worte richtete Haris Seferovic an seine Amina, nachdem er sie kürzlich ehelichte. Der Mann aus Sursee ist jetzt also, frei nach Moderator Sascha Ruefer, der Ehemann aus Sursee.

Und das amtliche Bündnis der Liebe scheint Seferovic auch fussballerisch zu beflügeln. Kurz nach dem Ja-Wort schoss der Stürmer seinen Club Benfica Lissabon zum Auswärtssieg in Santa Maria da Feira. Es waren seine Saison-Tore 17 und 18. Der zweite Treffer war ein absolutes Traumtor: Mit einer Direktabnahme schoss er einen Heber aus 25 Metern in die Kiste (Video unten). Es läuft beim Ehemann aus Sursee.

«Das färbt auf dem Platz direkt ab»

Das kann Thomas Spielmann bestätigen. Er ist Psychologe und hat schon viele Profi-Sportler betreut. Er sagt: «Wenn man privat in einem Flow ist, einfach geiles Leben hat, dann nimmt das Druck weg. Das färbt direkt ab auf dem Platz.»

Umgekehrt, etwa wenn ein Sportler gerade eine unschöne Scheidung hinter sich hat, könne es sein, «dass sie das im Job kompensieren wollen. Denn dort sind sie gut». Möglich seien aber auch depressive Phasen, wo man keine Kraft mehr hat und nicht mehr motiviert sei. Oder es gäbe Sportler, die mit Aggression auch auf dem Platz reagieren würden, etwa Schläge an Gegenspieler verteilen, so der Psychologe.

Trainer-Legende Otto Rehagel hat das mal so zusammengefasst: «Ich schätze es, wenn Fussballer verheiratet sind, denn die eigene Frau ist das beste Trainingslager.»



Das Traumtor von Seferovic im Video. (Quelle: Ausschnitt Youtube / VSports

