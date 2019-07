Ein Leser berichtet von einer grossangelegten Suche in der Nacht auf Donnerstag beim Hallwilersee. «Wir hörten Sirenen und einen Helikopter. Es war ein Grossaufgebot von Einsatzkräften vor Ort.»

Bei der Kantonspolizei Aargau bestätigt man den Einsatz. Wie Sprecher Roland Pfister auf Anfrage sagt, ging am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ein Notruf ein: «Uns wurde gemeldet, dass eine männliche Person seit dem Baden im Hallwilersee bei Beinwil am See vermisst wird.»

#Hallwilerseee #Beinwil #Suche Gestern Mitwochabend, 21.50 Uhr ging beim Polizeinotruf 117 die Meldung ein, wonach ein 74-jähriger Schwimmer vermisst werde. Die Suche, die bis kurz vor 03.00 Uhr dauerte, wurde durch versch. Boote, Taucher, einen Rega-Heli unterstützt. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 4. Juli 2019

Beim Vermissten handelt es sich laut Pfister um einen 74-jährigen Schweizer. Mit einem Grossaufgebot an Rega, Feuerwehr und Polizei suchte man bis in die Nacht nach dem Mann. Kurz vor 3 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Sie soll heute fortgesetzt werden.

