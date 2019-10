Hier ist der Kunde sogar auf dem WC König

Der Kunde ist König: Dieses Sprichwort nimmt man im Hause Schweizerhof in Luzern noch wörtlich. Und auf der Toilette wird das sogar richtig sichtbar. Der Bereich wurde nämlich neu gestaltet – die Toiletten sehen nun aus wie ein Thron.

Auf Facebook wird die Thron-Toilette gefeiert: «Wenn du dich fast fühlst wie eine Königin... 👑🤣 Neuer Thron im Schweizerhof, sehr cool 👍🏼», kommentierte jemand.



So sieht die neue Toilette im Hotel Schweizerhof Luzern aus. (Bild: Facebook)

Viele «Könige» dürften dort noch nicht residiert haben: Laut Angaben des Hotels wurde das neue WC-Design erst am letzten Freitag eingeführt. Wer einmal sein Geschäft wie ein König machen will: Die Toilette befindet sich im Lobby-Bereich des Hotels. Wer es besucht, kann sich so richtig wichtig fühlen. Nicht nur wegen des Throns: Im Spiegel beim Lavabo sieht man die Wand hinter sich - und dort knipsen Papparazzi wie wild.

«Das neue Design kommt gut an, gerade bei jüngeren Gästen», teilte das Marketing des Hotels auf Anfrage mit. Die neue Toilette sei zu einem beliebten Ort für Selfies geworden.

