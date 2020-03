Kontaktbar-Inhaber plant Sex-Campingplatz

In Steinen hat der Inhaber der Kontaktbar Porky's neue Pläne: Er möchte den alten Campingplatz, der sich unterhalb der Kontaktbar Porky's befindet, als eine Art Sex-Spielplatz neu nutzen. Auf den insgesamt zehn Campingplätzen sollen Bungalows errichtet werden. «Es soll ein Ort des Vergnügens werden, eine Art Liebeshotel, wo man sich treffen und grillieren kann oder einfach ein Wochenende verweilen», sagte der Initiant zum Boten der Urschweiz. Ein solcher Erotikbetrieb sei am Puls der Zeit, glaubt er. Er will nun einen Pächter finden.

Die Zone unter der Bar Porky's sei bereits als Campingplatz eingetragen. Damit der Platz aber erneut als Camping genutzt werden darf, müsse zuerst eine Baubewilligung eingeholt werden. Und dafür brauche es ein Camping-Betriebskonzept. Der Initiant sagt: «Ich rechne mit der Umsetzung in etwa drei bis fünf Jahren.»



(jab)