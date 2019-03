Hier wird die 30 Meter hohe Pappel gefällt

Derzeit werden in der Stadt Luzern 108 Bäume gefällt, die alt oder durch Krankheiten geschwächt sind. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Bäume weg.

Umfrage Bedauern Sie es, wenn markante Stadtbäume gefällt werden müssen? Ja, sehr. Aber ich habe Verständnis, wenn es aus Sicherheitsgründen gemacht wird.

Nein. Es werden ja meistens wieder neue Bäume gepflanzt. Und die werden auch einmal gross.

Am Freitag wurde die östliche der zwei Pappeln am SGV-Steg vor dem Bahnhof gefällt. Die 30 Meter hohe Pappel zeige im Wurzelbereich Anzeichen von Fäulnis, teilte die Stadt Luzern im November mit. Die alte Pappel sei ein Sicherheitsrisiko und an ihrer Stelle solle ein neuer Baum gepflanzt werden.

Unter den gefällten Bäumen befinden sich auch etliche Rosskastanien am Schweizerhof- und Nationalquai. Viele von ihnen werden durch junge Bäume ersetzt.



