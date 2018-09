Haus trohnt jetzt auf dem 28-Meter-Silo

Das Traumhaus der Familie Noser steht nicht freistehend auf einer grünen Wiese, in einem Dorf oder in einer Stadt. Es steht gar nicht am Boden – sondern in 28 Metern Höhe auf einem Silo im luzernischen Wikon. Seit sechs Jahren schon träumt Familie Noser davon, und am Montag ist der grosse Moment gekommen: Das 115 Tonnen schwere Haus wird aufs Silo gehoben. Entsprechend nervös war Vater Clemens Noser am Vortag. Doch gegen 10.30 Uhr am Montag war das Haus in Position gebracht.

