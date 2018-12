Hier wird ein versunkenes Pistenfahrzeug geborgen

Im Skigebiet Hoch-Ybrig ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit einem Pistenfahrzeug gekommen. Der Langlaufclub Studen unterhielt im Seebliboden eine 2,5 Kilometer lange Loipe, die der Club selbst unterhalten muss, da die Pistenfahrzeuge des Skigebietes zu gross dafür sind. Doch der Regen vom vergangenen Wochenende setzte dem Gelände zu. «Es regnete am 24. Dezember so stark, dass alles voller Wasser war», sagt Gabriel Fässler, Präsident des Langlaufclubs Studen, zu 20 Minuten. «Der Seeblisee war praktisch am Überlaufen.»

Kurz darauf sei das Wasser gefroren. Man habe die Loipe daraufhin angepasst. «Doch beim Präparieren der Piste fuhr das Pistenfahrzeug rund 20 Meter zu weit aussen und brach im Eis ein», so Fässler. Dem Fahrer sei zum Glück nichts passiert.

«Die Elektronik im vorderen Teil des Fahrzeuges war im Wasser.»

Noch am Freitag wurde das Fahrzeug aus dem See geborgen. «Wie gross der Schaden ist, können wir noch nicht sagen», sagt Fässler. «Die Elektronik im vorderen Teil des Fahrzeuges war im Wasser.» Das Pistenfahrzeug im Wert von rund 300'000 Franken sei derzeit in der Werkstatt, der Club hat mittlerweile einen Ersatz erhalten. Die Loipen im Gebiet Studen/Unteriberg können deshalb unterhalten werden. Fässler: «Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Schnee.»

