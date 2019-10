Dieser Hightech-Nuggi überwacht Babys total

Mikro-Kameras, Sprech-Systeme, Infrarot-Messgeräte, Musik- und Stimmerkennung, Thermometer, Schlaf- und Stabilisations-Sensoren, Bluetooth-Verbindung für die Steuerungs-App: Das alles soll der neue Nuggi der Still Baby GmbH mit Sitz in Steinhausen ZG können. Mühsames Nuggi-Suchen in der Dunkelheit ist auch Vergangenheit: Verliert das Baby den Schnuller, beginnt er automatisch zu leuchten. Führt das nicht zum Ziel, hilft sicher GPS weiter, über welches der Nuggi ebenfalls verfügt.

So sieht der Nuggi namens «Still» gemäss einer Visualisierung aus. (still.swiss)

«Mit Still, dem neuen digitalen Schnuller, haben Sie die totale Kontrolle über Ihr Baby und damit über die Planung Ihres Abends oder Ihres Alltags», wird der Nuggi auf der Website der GmbH beworben.

Mutter spricht aus Erfahrung

Erfunden wurde der Nuggi von einer Mutter aus Cham ZG: «Ich erinnere mich an viele schlaflose Nächte. Weinendes Baby, unruhige Nächte, unzählige Male aufstehen, Schnuller suchen und immer wieder Schlaflieder singen», sagt Manuela Schaad zu Zentralplus.

App überwacht Baby permanent

Nun soll ihr Nuggi das Leben von Eltern einfacher und jenes von Babys sicherer machen: Sensoren überwachen permanent die Körpertemperatur des Babys, auch die Herzfrequenz wird andauern überprüft. Der Nuggi liefert den Eltern per App Daten über die Schlafqualität ihres Kindes. Wacht es einmal auf, können die Eltern schon vom Schlafzimmer aus zu ihrem Kind sprechen: Lautsprecher im Nuggi machens möglich. Alternativ kann dem Kind auch gleich ein Schlaflied abgespielt werden, damit es wieder eindöst.

Die Verantwortlichen der Still Baby GmbH sind überzeugt, dass dieser Nuggi dank Alarmfunktion sogar Leben retten kann und den Eltern die Angst vor dem plötzlichen Kindstod genommen werden kann; im Notfall können sie dank des Nuggis schnell reagieren, schriebt das Onlineportal weiter.

GmbH will 140 Mio Umsatz im Jahr machen

Wenn der Nuggi auf den Markt kommt, soll er etwa 70 Franken kosten. Marktforschung in Kitas hätten gezeigt, dass Eltern diesen Preis für angemessen halten. «Wir haben auch die Märkte in Europa und USA studiert. Wir rechnen mit zwei Millionen Nuggis, die wir pro Jahr verkaufen können», sagte Still-Geschäftsführer Roland Kirchhofer zu 20 Minuten. Das würde einen Umsatz von 140 Millionen Franken bedeuten.

Auf Kickstarter wird nun mit Crowdfunding die Anschubfinanzierung gesammelt, um Prototypen herzustellen. Die technische Hochschule Rapperswil begleitet laut Website der Firma die Entwicklung des Nuggis.

Babys sollen den Nuggi testen

Bevor der Hightech-Nuggi seriell hergestellt wird, müssen Tests mit Babys durchgeführt werden. Kirchhofer: «Damit sämtliche gesundheitlichen Bedenken ausgeschlossen und die wichtigsten Erkenntnisse verifiziert werden können. Selbstverständlich werden wir die Test mit den Babys von medizinischen Fachpersonen begleiten lassen, das ist das Wichtigste.»



In diesem Video erklärt Mutter Manuela Schaad, warum sie den Nuggi erfunden hat. (kickstarter)

