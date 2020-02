Roboter hilft Patienten, wieder gehen zu lernen

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 16'000 Schlaganfälle und zwischen 3000 bis 5000 Schädel-Hirn-Traumata verzeichnet. Ihnen soll nun der Geh-Roboter Lokomat helfen: Er soll Patienten mit einer Beeinträchtigung der Gehfähigkeit dabei unterstützen, ihre motorischen Funktionen etwa nach einem Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Rückenmarksverletzung, Multipler Sklerose oder auch Parkinson wiederzuerlangen. Er ermögliche selbst neurologisch schwer betroffenen Patienten eine intensive Gangtherapie, heisst es in einer Mitteilung des Herstellers.

Der Lokomat assistiere den Patienten beim aufrechten Gang auf einem Laufband. Während der Lokomat-Therapie hätten die Patienten die Möglichkeit, mit ihrer Eigenaktivität einen Avatar durch eine virtuelle Welt zu steuern und erhielten ein Echtzeit-Feedback über ihre Leistungen. Durch diese spielerischen Übungen während der Therapie soll die Motivation und der Therapieerfolg verbessert werden, teilt der Hersteller weiter mit.

Wichtige Kooperation von Therapie und Forschung

Therapie-Zentren überall auf der Welt behandeln ihre Patienten schon mit dem Lokomat. Das 1000. Exemplar des Hightech-Geh-Roboters steht nun seit kurzem in Nottwil. Diana Sigrist-Nix, Leiterin Rehabilitation des Schweizer Paraplegiker-Zentrums, freut sich für die Patienten, die neue Therapiemöglichkeiten erhalten: «Dank dem Lokomat können sich unsere Therapeutinnen und Therapeuten noch intensiver um die Patientinnen und Patienten kümmern und so bestmögliche Resultate erzielen. Gemeinsam geben wir Menschen, die einen schweren Rückschlag erlitten haben, mehr Lebensqualität und neue Hoffnung. Das freut mich.»

Entwickelt wurde der Lokomat an der Uniklinik Balgrist in Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Hocoma AG aus Volketswil.





