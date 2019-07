Hobbyangler fürchten um die Fische im Ägerisee

Wie viele und welche Fische leben im Ägerisee in Zug? Erstmals wurde vergangenen August die Zuger Fischfauna vom Amt für Wald und Wild nach der Methodik des «Projet Lac» erhoben. Die kürzlich veröffentlichte Erhebung zeigt, der Ägerisee ist insgesamt ein guter Lebensraum für Fische. Auch der Fangertrag sei gut, wie der Kanton Zug mitteilte.

Umfrage Fangen Sie Ihren Fisch selber? Ja, ich bin leidenschaftlicher Angler.

Ich habe es mal probiert, bin aber zu ungeduldig dafür.

Nein, ich kaufe den Fisch aber selber.

Ungewöhnlich sei aber, dass ab einer Tiefe von 30 Metern keine Fische mehr nachgewiesen wurden. Dabei seien die Sauerstoffwerte bis zu einer Tiefe von 60 Metern gut. Ebenfalls auffällig: Grosse Fische kommen im See selten vor.

Der Befischungsdruck, also die intensive Nutzung des Sees durch Angel- und Netzfischer, sei hoch und die verbauten Ufer schränkten den Lebensraum der Fische zusätzlich ein. Aus diesen Gründen sieht der Kanton Zug den Fischbestand im See heute als leicht bis mässig beeinträchtigt an.

«Dieses Gewässer ist überfischt»

Anders sehen das Hobbyfischer am Ägerisee. Eddie Zwahlen, der seit 30 Jahren auf dem See fischt, hält die Situation für kritisch: «Dieses Gewässer ist überfischt», sagt Zwahlen gegenüber der «Luzerner Zeitung». «Wenn es so weitergeht, gibt es bald gar keine fangmassigen Fische mehr im Ägerisee.»

In den vergangenen Jahren habe er immer weniger Fische rausgezogen. «Es stellt sich die Frage, ob die fischereiliche Nutzung des Ägerisees nachhaltig ist», so Zwahlen. Er sehe die Netzfischerei als Hauptursache: «Der Anteil der Netze im See muss beschränkt und die Fangzeiten müssen eingeschränkt werden.»

Verein fordert strenger Verordnungen

Derselben Meinung ist auch der Fischerverein Ägerisee. «Der Fischbestand ist seit Jahren rückläufig», sagt Vizepräsident Karl Roth gegenüber der «LZ». Auch werden laut Roth heute viel mehr kleinere Fische als früher gefangen. Ein normaler Egli etwa sei heute 20 Zentimeter lang – fünf Zentimeter kürzer als früher.

Der Grund dafür sei, dass der Kanton Zug in der Vergangenheit immer mehr grössere Netze bewilligt habe. Auch sei die Schonmasse für Felchen und Egli herabgesetzt worden. Der Fischervereis will nun handeln: Mit einem Brief wende man sich direkt an die Zuger Regierung. «Wir fordern strengere Verordnungen, damit sich unser See erholt.»

Konstanter Fangertrag

Laut Priska Müller, Leiterin des Amts für Wald und Wild, werde im Ägerisee nachhaltig gefischt. «Sowohl die Angel- als auch die Berufsfischerei wird im Ägerisee intensiv betrieben», sagt Müller. Der Ertrag sei dabei in den letzten Jahren in etwa konstant geblieben. Trotzdem werde das Thema weiter verfolgt und die Regelungen überprüft.

(tst)