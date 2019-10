Meila fährt alleine 25 Minuten in der S 24

Hündin Meila hatte am Mittwochmorgen offenbar Lust auf einen Ausflug. Darum stieg sie selbständig in Wollishofen in die S-Bahn 24 in Richtung Zug. 25 Minuten dauerte die Fahrt bis zur Endstation.

Nachdem ein Zugpassagier die Polizei über den herrenlosen Hund im Zug informierte, nahm diese Meila im Bahnhof Zug in Empfang. Und schrieb danach auf Facebook und Twitter: «Nur dumm, dass sie keinen gültigen Fahrausweis bei sich trug.»

Weiter teilte die Polizei auf Anfrage mit: «Als Meila unsere Polizisten erblickte, begrüsste sie die Einsatzkräfte freudig und wedelte mit dem Schwanz.» Sie habe einen sehr aufgestellten Eindruck gemacht.

Meila war bisher nicht alleine mit dem Zug unterwegs

Folgen hatte der Ausflug für Meila keine: Nachdem der Besitzer dank dem Chip identifiziert werden konnte, wurde ihm der blinde Passagier von Polizisten wohlbehalten übergeben. Der Mann hatte bereits nach Meila gesucht. «Was für ein Hundeleben», schreibt die Polizei weiter. Laut Zuger Polizei habe der Hund bisher keine Alleinfahrten unternommen. Sie fahre aber gelegentlich mit ihrem Herrchen im Zug mit.

