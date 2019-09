Hund beisst Bub (2) ins Gesicht

Mit ihrem knapp zweieinhalbjährigen Buben war eine Mutter am Mittwochnachmittag um 14.40 Uhr am Carl-Spitteler-Quai in Luzern unterwegs. Das Kind sah einen Hund und sagte, dass es diesen streicheln wolle, heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei.

«Der Hundehalter, der seinen Hund an der Leine festhielt, erlaubte dies dem Kind», teilt die Polizei mit. Doch als der Bub den Hund streicheln wollte, schnappte dieser zu: Der Hund biss das Kind ins Gesicht. Dabei zog sich dieses leichte Verletzungen zu.

«Der Hundehalter hielt seinen Hund mit der Leine zurück und entfernte sich kurze Zeit später gemeinsam mit einer Begleiterin, die ebenfalls mit einem Hund unterwegs war», heisst es weiter. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Halter oder Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. Wer Hinweise hat, soll sich unter 041 248 81 17 melden.

(gwa)