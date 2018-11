Hund beisst Mädchen (2) ins Gesicht

Am Donnerstag kurz nach 19:30 Uhr, ging in Hochdorf eine Frau mit ihrer Tochter und ihren zwei Hunden spazieren. Laut ihren Aussagen ist beim Eingangsbereich des Hauses Sagenbachmatt 2 ein freilaufender Hund aufgetaucht, welcher ein kurzes Gerangel mit einem ihrer Hunde hatte, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

Der unbekannte dunkle Hund habe sich danach zu ihrer Tochter begeben. «Die Mutter ist sofort zu ihrem Mädchen gegangen und hat festgestellt, dass das Mädchen eine Wunde im Gesicht hatte», teilte die Polizei mit.

Der Hund sei in unbekannte Richtung verschwunden. Es handle sich um einen dunklen Hund, Schulterhöhe 40 bis 50 cm mit kurzem Fell. Angaben zur Rasse konnten nicht gemacht werden.



Das knapp 2-jährige Mädchen wurde durch den Rettungsdienst 144 zur Behandlung ins Spital gefahren.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

(mme)