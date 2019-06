Hund stirbt in überhitztem Auto

Ein Fahrzeug mit angelaufenen Scheiben, darin ein hechelnder Hund – dies fanden Einsatzkräfte der Kantonspolizei Nidwalden am Samstagabend in Buochs NW auf einem Parkplatz, in dessen Nähe eine lokale Veranstaltung stattfand, vor.



Durch sofortiges einschlagen einer Seitenscheibe konnten die Polizisten den Sennenhund Mischling aus dem überhitzten Fahrzeug befreien. Trotz Sofortmassnahmen und Einlieferung in eine Tierarztpraxis, konnte das Tier nicht mehr gerettet werden.

Der im Nachgang ermittelte Hundehalter muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Nidwalden verantworten.

Tiere nicht im Auto lassen

Im Hinblick auf die kommenden, heissen Sommertage bittet die Polizei Hundehalter, ihre Tiere nicht im Fahrzeug zu lassen. «Auch geöffnet Fensterscheiben können ein Aufwärmen des Fahrzeuges nicht verhindern und zur Gefahr für Tiere werden», schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung.

Wer ein Tier in solchem Zustand in einem parkierten Auto antrifft, solle unverzüglich den Hundebesitzer aufsuchen und, wenn das Auto zum Beispiel in der Nähe eines Einkaufszentrums parkiert ist, sofort die Autonummer ausrufen lassen.

