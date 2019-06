Schon fünf Minuten Hitze sind für Hunde oft tödlich

«Alle Jahre wieder müssen Hunde elend in überhitzten Fahrzeugen zugrunde gehen, weil ihre Halter die Kraft der Sonne unterschätzt haben und ihre Vierbeiner in der Hitze im Fahrzeug warten liessen»: Die Susy-Utzinger-Stiftung für Tierschutz warnt alle Hundehalter, dass sie ihre Hunde nicht im Auto lassen sollen – und zwar nicht nur an Hundstagen wie wir sie diese Woche erleben, mit Temperaturen gegen 40 Grad, sondern auch bei deutlich geringeren Aussentemperaturen.

Auch 15 Grad sind schon gefährlich

Die Stiftung verweist darauf, dass schon 15 Grad Aussentemperatur schon genügen können, damit sich der Innenraum eines ungeschützt parkierten Autos auf 50 Grad und mehr aufhitzen könne. «Auch Autos, die gerade noch im Schatten standen, können nach einiger Zeit von der Sonne erfasst und so zur Todesfalle für den darin eingesperrten Hund werden. Ein spaltbreit geöffnetes Fenster leistet keinerlei Abkühlung. Innerhalb kürzester Zeit erleidet der Vierbeiner einen Hitzeschlag, der leider oft tödlich endet», warnt die Stiftung.

Temperatur in Autos steigt enorm schnell

Auf offenen Parkplätzen vor Einkaufszentren, Badeanstalten, Restaurants und anderen Einrichtungen würden sich Sommer für Sommer solche grauenhaften Vorfälle ereignen. Dies würde nicht geschehen, wenn sich die Hundehalter dieser Gefahr bewusst wären, so die Stiftung. In einer Tabelle stellt sie deshalb dar, ab wieviel Aussentemperatur und in welcher Zeit in Autos eingesperrte Hunde in Lebensgefahr sind. Ist es beispielsweise nur schon 20 Grad warm, ist es in einem Auto innerhalb von fünf Minuten 34 Grad heiss, was für Hunde laut der Stiftung bereits Lebensgefahr bedeutet. Wird es gar so heiss wie diese Woche, herrscht bei einer Aussentemperatur von 38 Grad in einem Auto nach 5 Minuten bereits 44 Grad.



Auto war angelaufen, darin hechelte ein Mischling

Erst kürzlich wieder starb ein Hund, der in einem Auto eingesperrt war. Der in der Hitze eines Autos verendete Hund wurde in Buochs auf einem Parkplatz neben einer Veranstaltung gefunden, am Samstag um 18 Uhr. Zu dieser Zeit war es in Buochs NW etwa 21 Grad warm, also nicht sehr heiss. Dennoch traf die Polizei dort auf ein Auto, dessen Scheiben angelaufen waren, der Sennenhund-Mischling darin hechelte. Obwohl ihn die Polizei sofort aus der Hitze-Hölle befreite und zum Tierarzt brachte, starb der Hund.

