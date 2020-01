Husteten Schulkinder wegen Schadstoffen?

Das Schulhaus Roggern 1 in kriens LU soll umfassend auf Schadstoffe untersucht werden. Wie die Stadt Kriens mitteilte, befinden sich die beiden Schulzimmer im Turnhallentrakt des 1973 erbauten und 2010 sanierten Primarschulhauses.

Aus der Lehrer- und Schülerschaft waren Klagen über schlechte Raumluft und unangenehme Gerüche eingegangen, worauf die Stadt Kriens die Schulzimmer untersuchen liess. «Möglich ist auch, dass vereinzelte Meldungen über Symptome wie Husten, Müdigkeit, Niesen oder Konzentrationsstörungen mit diesen Schadstoffen in Verbindung gebracht werden können», heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Die Messungen zeigten in den beiden Zimmern erhöhte Schadstoffwerte in der Raumluft, teilte die Stadt Kriens mit. Der gemessene Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen in der Raumluft (TVOC-Konzentration) liege in erhöhten Bereichen. «Insbesondere bei Naphthalin werden die Grenzwerte überschritten», teilt die Stadt mit.

Weitere Räume betroffen?

Die Schulleitung beschloss, dass die zwei untersuchten Schulzimmer mit sofortiger Wirkung nicht mehr für den Schulbetrieb genutzt werden. Mit internen Umplanungen sollen die nun wegfallenden beiden Räume solange ersetzt werden, bis die Ursachen vollständig geklärt und behoben sind. «Die Ergebnisse der Untersuchungen durch die beigezogenen Experten sollen innerhalb von zwei Wochen vorliegen. Bis dahin gilt im gesamten Schulhaus Roggern 1 ein erweiterter Lüftungsplan als Vorsichtsmassnahme.»

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob auch noch in anderen Schulzimmern des Schulhauses erhöhte Schadstoffwerte bestehen. Auch die Bausubstanz soll untersucht werden. Im Fall von Naphthalin sei bekannt, dass dieser Stoff aus einem teerhaltigen Baustoff freigesetzt werden könnte, der sich unterhalb der Unterlagsböden befinde.

(gwa/sda)