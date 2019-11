Hyundai von Junglenker überschlägt sich

Gegen 22.40 Uhr am Mittwoch ist es auf der Muhenstrasse in Oberentfelden zu einem Selbstunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Ein Hyundaifahrer (21) wollte dort nach rechts in die Suhrentalstrasse abbiegen, als er die Herrschaft über das Auto verlor. Dieses prallte in eine Ampel und überschlug sich danach.

Fahrausweis weg

Der Junglenker blieb unverletzt, sein Beifahrer habe sich jedoch geringfügige Verletzungen zugezogen. Der Sachschaden beträgt 15'000 Franken.

Der Fahrausweis auf Probe musste der Schweizer vorläufig abgeben. Die Kapo Aargau hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

(gwa)