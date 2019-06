Badi-Schlange in Schule eingefangen

Aufregung am Montagabend vor einer Woche in der Seebadi Seeliken in der Stadt Zug: Eine illegal ausgesetzte Schlange räkelte sich dort an einer Mauer hoch und verschwand schliesslich auf dem Nachbargrundstück. Ein Leser-Reporter filmte und fotografierte das Reptil. «Sie war im hinteren Bereich der Badi beim Pingpong-Tisch, wo auch Kinder spielten», sagt der Leser-Reporter.

Doch jetzt ist Schluss mit Freiheit für die Schlange von Zug: Am Mittwochmorgen wurde das Tier auf dem Areal der Fachmittelschule Zug eingefangen. «Die Schlange ist einem Mitarbeiter des Hausdienstes aufgefallen. Das Tier kroch direkt vor die Füsse eines Mitarbeiter des Hausdienstes», sagt Stefanie Michel-Loher, Leiterin Betriebsmanagement der Fachmittelschule Zug. Anschliessend habe sich das Tier in einem Gebüsch versteckt. Eingefangen wurde sie ohne grosse Hilfsmittel. Ein Experte habe Handschuhe angezogen und die Schlange einfach gepackt.

Schüler fühlten sich unwohl

Die Schüler haben den tierischen Einsatz nicht mitbekommen. «Sie waren im Unterricht, als das Tier eingefangen wurde», so Michel-Loher. Allerdings wussten die Schüler, dass zuvor eine Schlange bei der Badi Seeliken gewesen ist. «Sie haben sich unwohl gefühlt.» Es sei für die Schüler auch ein komisches Gefühl gewesen, zu wissen, dass eine Schlange beim Schulgebäude ist. «Jetzt sind sie froh, dass sie weggebracht wurde.»

Selbst Wildhüter ist erstaunt

Albin Schmidhauser, Leiter des Amtes für Wald und Wild im Kanton Zug, bestätigt, dass die Schlange eingefangen wurde: «Am Mittwochmorgen wurde die Schlange nochmals gesichtet und unser Schlangenspezialist hat sie dann auf dem Gelände der Fachmittelschule in Zug eingefangen.»

Es handelt sich um eine Äskulapnatter. Diese sind ungiftig und kommen in der Schweiz im Tessin, im Wallis oder in der Genferseeregion vor, nicht aber in Zug. Deshalb sagte Reptilienexperte Niklaus Peyer von der Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz (Karch), die Schlange von Zug sei wohl ausgesetzt worden. Die Zuger Äskulapnatter befindet sich zurzeit im Terrarium eines Experten. Nur werde versucht, den Besitzer ausfindig zu machen.

(mik/tst)