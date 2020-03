Diebe stehlen im Ottos unbrauchbares Geld

Kurz vor 23 Uhr wurden in Sursee LU an der Infanteriestrasse ein Tor des Firmengebäudes von Ottos aufgebrochen. Dadurch sind noch unbekannte Täter in das Gebäude eingedrungen, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Die Einbrecher durchsuchten die Büroräume und fanden darin einen Tresor. Diesen brachen sie auf und entwendeten mehrere tausend Franken. Mit dem Geld sind die Täter dann geflüchtet. Doch: Das gestohlene Geld wird den Einbrechern wohl wenig nützen.

Denn beim Aufbrechen des Tresors wurde eine Farbbombe im Innern ausgelöst. Dabei handle es sich um eine eingebaute Sicherheitsmassnahme, wie Mediensprecher Simon Kopp der Staatsanwaltschaft Luzern erklärt. Das Bargeld wurde dadurch grün markiert. Kopp sagt weiter: «Die Farbe geht vom Geld nicht mehr weg. Nun sucht die Polizei gezielt nach Leuten, die mit eben diesem gefärbten Geld bezahlen.»

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Personen entdeckt hat, die mit grün-gefärbten Bargeldnoten bezahlen wollten. Hinweise werden gebeten an folgende Nummer zu melden: 041 248 21 17.

(jab)