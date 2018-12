Gelateria verkauft jetzt Socken statt Glace

Wer im Dezember eine Gelateria besuchen möchte, wird vermutlich vor verschlossenen Türen stehen: die Glacesaison ist definitiv vorbei. Die Gelateria dell' Alpi an der Denkmalstrasse 11 in Luzern ist zwar an bestimmten Tagen geöffnet – sie bietet derzeit aber keine Schokolade-Gelati oder Erdbeer-Sorbettos, sondern bunte Socken an. Die Weihnachts- und Geschenkezeit sei dafür besonders gut geeignet.

Umfrage Verschenken Sie Socken zu Weihnachten? Ja, Socken kann man immer gebrauchen.

Nein, ich kriege aber welche geschenkt.

Nein, ich verschenke lieber etwas anderes.

«Wir verkaufen die Socken im Rahmen eines Pop-Up Stores und es kommt sehr gut bei den Kunden an», sagt Geschäftsführerin Julia Furrer. Die Idee sei per Zufall entstanden, da Furrers Schwager in Zürich einen Showroom betreibt und Zugang zu vielen bunten Socken hat. So kam eines zum anderen und in der Kühlbox liegen jetzt Socken statt Gelati. Serviert werden die gekauften Socken stilecht in einem Glacebecher.

«Socken sind ein Accessoire»

Besonders in der Weihnachtszeit sei das Geschäft lukrativ. Furrer: «Früher war Socken schenken eher verpönt, heute ist es trendig und es ist toll, diese Tradition wieder aufleben zu sehen.» Die Socken seien nicht mehr nur ein Zweckartikel, sondern ein Accessoire. Der Pop-Up Store ist am Wochenende vom 15. und 16. sowie am 22. und 23.Dezember geöffnet. «Danach sind auch wir in der Winterpause und hoffen, dass wir ab April wieder Gelati verkaufen können.»





(mik)