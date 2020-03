Immobilienverwalter bieten Mietern Hilfe an

Unzählige Mieter und Stockwerkeigentümer in der Zentralschweiz dürften in den vergangenen Tagen gestaunt haben, als sie ihre Briefkästen öffneten: Im Innern war ein Flyer der zuständigen Immobilienverwaltung, auf dem Hilfe für den Alltag angeboten wird. Im Rahmen der Aktion «Gemeinsam gegen Corona» können sie sich bei der Verwaltung melden, wenn sie Hilfe bei Besorgungen benötigen. Gleichzeitig können sich Freiwillige melden, die Botengänge für Mitbewohner ausführen möchten. Die Koordination übernimmt die aufgeführte Immobilienverwaltung.

«Dort wo keine Nachbarschaftshilfe aktiviert werden kann, helfen die Verwaltungen direkt oder über bestehende andere Kontakte», sagt Christian Marbet, Mitinhaber von Marbet Immobilien in Luzern, die rund 3000 Wohnungen verwaltet. Die Idee zu dieser Hilfsaktion sei entstanden, als der Bundesrat erstmals darüber informierte, dass das Gesundheitssystem in der Schweiz geschützt werden müsse, damit es nicht zusammenbreche. Marbet: «Diese Solidaritätsaktion ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich möchte sicher gehen, dass keine Bewohner auf der Intensivstation landen oder sogar am Virus sterben müssen, weil keiner für sie Einkaufen geht oder sonstige notwendige Besorgungen erledigt.»

Viel Sicherheit, weil alle Beteiligten bekannt sind

Es sei ihm sofort klar gewesen, dass viele ältere Menschen alleine lebten und nun daheim bleiben sollten. «Es sind diejenigen Menschen, die in den letzten 50 Jahren den Karren gezogen haben und sie haben es verdient, dass wir uns nun um sie kümmern», sagt Marbet weiter.

Das Angebot richte sich natürlich auch an jüngere Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zur Risikogruppe zählten.

Weil Marbet auch noch Präsident von Svit Zentralschweiz, dem Verband der Immobilienwirtschaft, ist, konnte er noch weitere Unternehmen ins Boot holen. Damit sich noch weitere Verwaltungen der Aktion anschliessen, informiert er regelmässig per Video auf Facebook über den aktuellen Stand der Dinge.

Marbet: «Gemeinsam konnten wir bereits 75'000 Bewohner in der Zentralschweiz erreichen, die Tendenz ist steigend.» Die ersten Reaktionen seien durchwegs überwältigend gewesen und es hätten sich schon am ersten Tag Personen gemeldet, die Hilfe benötigten. Es habe aber noch mehr Leute gegeben, die ihre Hilfe angeboten hätten. Für den 48-Jährigen hat die Aktion «Gemeinsam gegen Corona» noch einen weiteren Vorteil: «Weil alle beteiligten Personen den Immobilienverwaltungen bekannt sind, werden keine unbekannten Menschen zusammengeführt.»