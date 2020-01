Import von Waffen vor der Fasnacht steigt massiv an

Regelmässig werden in der Zeit vor der Fasnacht Imitations- Schreckschuss oder Softairwaffen auf Online-Portalen im Internet aus dem Ausland bestellt und per Post eingeführt. Nun warnen die Strafverfolgungsbehörden vor den Folgen, die vielen Personen gar nicht bewusst seien.

Wer Waffen, Bestandteile von Waffen, Munition oder Munitionsteile in die Schweiz einführen will, benötigt eine Bewilligung vom Bundesamt für Polizei, dem Fedpol. Wie die Polizei mitteilt, gelten gemäss Waffengesetz auch Softair-, Schreckschuss- und Imitationswaffen als Waffen.

Es droht ein Eintrag ins Strafregister

Dennoch würden jedes Jahr illegal Waffen importiert, wie Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei sagt: «Im Vergleich des ersten Halbjahres 2018 sind die illegalen Einfuhren im ersten Halbjahr 2019 massiv angestiegen.» Dies sei wohl auch auf die Fasnachtszeit zurückzuführen.

Wenn auf dem Weg zum Empfänger solche illegale Waffen beim Zoll gefunden werden, eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Wigger sagt: «Kommt es zu einer Verurteilung, droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Hinzu kommen Untersuchungskosten von mehreren hundert Franken.» Zusätzlich könne es auch noch zu einem Eintrag ins Strafregister kommen.

Nur erkennbare oder transparente Spielzeuge erlaubt

An der Fasnacht werde ausserdem regelmässig festgestellt, dass Fasnächtler mit solchen Waffen unterwegs seien. Auch hier ist laut Polizei Vorsicht geboten: Erlaubt seien nur Gegenstände, die auf den ersten Blick als Spielzeugwaffen erkennbar oder transparent sind. Verboten sind übrigens auch antike Waffen.

Die Luzerner Polizei will während der Fasnacht zwar keine spezifischen Waffen-Kontrollen durchführen. Weil sie in dieser Zeit ihre Präsenz ohnehin verstärkt, könnten den Polizisten aber bewaffnete Cowboys, Jäger oder andere maskierten Waffenträger ins Auge stechen. Würden Polizisten strafbare Handlungen feststellen, müssten die Fasnächtler mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen und die rechtlichen Folgen tragen.