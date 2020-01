Tollkühne Piloten zwängen sich in Renn-Badewannen

Theguardian.com, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, thenational.ea, China Daily, ZDF, Bild.de und weitere Medien aus der ganzen Welt: Sie alle berichteten letztes Jahr über das Badewannen-Rennen auf dem Stoos. Ja, richtig: Badewannen-Rennen. Dabei geht es darum, dass die Piloten eben in Badewannen einen Schneehang hinunterrasen.

Medien brachten dem Rennen Popularität

Am 18. Januar 2020 findet das Stöösler Badewannen-Rennen nun bereits zum achten Mal statt. Die grosse Medienpräsenz in aller Welt brachte dem Rennen eine immense Popularität. Wie die Mit-Organisatorin Nicole Bünter bestätigt, haben die vielen Medienberichte mehr Interessenten angelockt. «Es ist das erste Jahr, in dem alle hundert Startplätze bereits anfangs Januar voll besetzt sind», erklärt sie. Einen solchen Ansturm habe es noch nie gegeben, wie Bünter weiss. Weit über 100 Teams hätten sich für dieses Jahr anmelden wollen. 2014 waren es noch 40 Teams. In den Folgejahren stiegen die Anmeldungen stetig, wie Bünter sagt.

Petra Gössi in der Badewanne

Natürlich werden auch viele Zuschauer erwartet. Dieses Jahr tritt nämlich speziell auch ein Promi-Team in einer Badewanne an. Zusammen mit dem Schweizer Kabarettisten und Schauspieler Beat Schlatter und dem Stoos-Maskottchen Fröneli tritt Politikerin Petra Gössi zum Start an. Gemeinsam kämpfen sie um einen der Siegertitel.

In mindestens Dreier-Teams starten die Badewannen-Piloten und brettern die Piste hinunter. Gewinnen kann das Team, das am schnellsten im Ziel angelangt. Aber auch die drei Teams mit den besten Kostümen erhalten eine Ehrung.

Aus einem Missgeschick entsteht ein Event

Die Idee, in einer Badewanne eine Schneepiste hinunter zu rutschen, entstand aus einem Missgeschick. Einst musste ein Sanitär im Winter in einem Wohnhaus eine Badewanne austauschen. Wie Bünter erzählt, sei die Wanne dem Sanitär beim Abladen entwischt und den verschneiten Hügel hinunter gerutscht. Daraufhin habe der Sanitär seinen kleinen Bruder in die Wanne gesetzt und die Wannen-Abfahrt mitsamt Passagier getestet.

Seine Entdeckung erzählte der Sanitär einem Kollegen. Und voilà: Die Idee zum Badewannen-Rennen war geboren. «Da einer der beiden auf dem Stoos arbeitete, war es naheliegend, das Rennen auf dem Stoos zu veranstalten», so Bünter weiter.

(jab)