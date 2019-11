Leichtathletik-Bahn hat plötzlich ein grosses Loch

Bei Leitungsarbeiten ist irgend etwas schief gegangen: Bei einer Leichtatlethik-Bahn in Horw LU entstand dabei plötzlich ein grosses Loch.

Wie auf der Webseite der Gemeinde Horw weiter zu lesen ist, wurde der Boden rund um das entstandene Loch so verfestigt, dass die weiteren Rohrstossarbeiten wieder aufgenommen werden können.

Defekter Belag soll im Frühling saniert werden

Die Bahn werde sobald als möglich wieder zur Benützung freigegeben. Die Gemeinde schätzt, dass der defekte Belag im Frühling saniert werden kann, sodass die Anlage für ein Leichtathletikmeeting wieder bereit sein sollte. Die Sanierungskosten würden von betreffenden Baufirma übernommen.

Immer wieder passiert es, dass bei Bauarbeiten oder in deren Folge Böden zu Schaden kommen und Löcher entstehen. So etwa im Herbst 2017 in Küssnacht: Das Loch, das sich aus dem Nichts in einer Wohnsiedlung auftat, war acht Meter tief und fünf Meter breit. Auslöser waren damals die Arbeiten an der Südumfahrung.

Erst im vergangenen Frühling klaffte ein Loch bei der Kreuzung Bellerivehöhe/Schlösslihalde in Luzern. Grund war ein Rohrbruch, der den Deckbelag weggeschwemmt hatte.