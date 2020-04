In der Tatort-Villa brannte es vor drei Jahren heftig

Vom 15. auf den 16. April wurde die 81-jährige Bewohnerin einer Villa im luzernischen Meierskappel brutal getötet (20 Minuten berichtete).

Das Verbrechen geschah im gleichen Haus, in dem im Dezember 2017 ein heftiges Feuer gewütet hatte. Die Rentnerin und ihr damals noch lebender Ehemann entkamen dem Brand nur knapp – der 87-Jährige musste von einem alarmierten Nachbarn aus den Flammen gerettet werden. Später stellte die Polizei fest: «Die Brandursache ist auf ein unbeaufsichtigtes Kerzengesteck mit Tannenzweigen zurückzuführen.»

Dieses Mal war es für die Forensiker, die am Tatort Spuren sicherten, relativ schnell klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln musste. Ermittler der Polizei machten sich ebenfalls an die Arbeit. Noch in derselben Nacht wurden die hauptverdächtige Person und eine Begleitperson im Kanton St. Gallen verhaftet. Auch die Person, die die Tat der Polizei gemeldet hatte, wurde nach einer Einvernahme festgenommen.

Leiche wird obduziert, Verdächtige befragt

Laut dem «Blick» soll in Wattwil SG, wo zwei Personen festgenommen wurden, die Tochter der Getöteten wohnen. Zu den Hintergründen der Tat gibt die ermittelnde Staatsanwaltschaft Emmen derzeit jedoch keine Auskunft. «Aus Schutzgründen» – es gelte nach wie vor die Unschuldsvermutung. Auch das Motiv und der Tathergang sind noch nicht geklärt.

Wieso die 85-Jährige in der Nacht auf Mittwoch sterben musste, klärt die Polizei derzeit genau ab. «Die Befragungen der Festgenommenen dauern noch mehrere Tage an. Auch die Obduktion des Opfers ist im Gang, die Berichte der Rechtsmediziner erwarten wir demnächst», sagt Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sobald aber neue, stichfeste Erkenntnisse vorliegen würden, wolle man aktiv kommunizieren, kündet Kopp an.





(miw)