Pfand-Pflicht für Flaschen kommt bei vielen gut an

«Am wenigsten belastend für Umwelt und Ressourcen sind Flaschen, die gespült und wiederverwendet werden», sagt Bierbrauer und CVP-Nationalrat Alois Gmür aus Schwyz. Er und zahlreiche Mitunterzeichnenden haben deshalb eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche die Einführung eines Pflichtpfands für Getränkedosen und Getränkeflaschen fordert.

Umfrage Finden sie die Idee gut, auf Getränkeverpackungen ein Depot zu erheben? Ja, absolut. So können Ressourcen geschont und das Littering eingedämmt werden.

Ja, so kann ich mit gefundenen Flaschen etwas verdienen und tue ers noch etwas gutes.

Ist mir egal.

Nein, die bisherige Möglichkeit zum Recyclen genügt mir.

Eine Pfandflasche oder eine Verpackung mit Depot ist nicht zu verwechseln mit einer Mehrwegflasche. Die Mehrweg-Verpackung wird zurückgeführt, gereinigt und vom Hersteller wieder verwendet. Ein Depot dient dazu, dass möglichst viele Verpackungen und Flaschen den Weg zurück finden. Dort werden sie «neu» hergestellt. Sie sollen nicht als Müll in der Kuhweide oder als Micro-Plastik im Meer landen, so die Idee.

Dies soll mit einem Pflicht-Depot auf Plastik-, also auch PET-Flaschen und Alu-Dosen geschehen. «Denn bei Einweg-Gebinden entstehen unnötige Transport-Kilometer und es wird Energie benötigt um die gesammelten Flaschen einzuschmelzen und danach neu zu giessen.» So steht es im Bericht «Stop Plastik-Müll». Hersteller würden mit einem Depot-System dazu animiert, stärker auf Mehrweg-Gebinde zu setzen.

Unterstützung der Initiative

Offenbar kommt sein Anliegen in Teilen der Bevölkerung an: Wie der Bote der Urschweiz berichtet, sammelten drei Schwyzer mit ihrer «Petition für ein Pflichtpfand auf PET-Flaschen» innert kurzer Zeit 2000 Unterschriften, um das Anliegen von Gmür in der Bundesversammlung zu unterstützen. Laut den Initianten sei die Unterstützung «enorm gross». Die Petition fordert die Bundesversammlung auf, die Vorstösse von Nationalrat Alois Gmür (CVP, Einsiedeln) zu unterstützen.

Auf der Website der Petition kann man auch kommentieren, warum man diese unterschrieben hat. Anita etwa schreibt: «Weil es so nicht weitergehen kann!» Oder Willy meint: «Der Plastikmüll muss weg. Unsere Wegwerfgesellschaft muss sich bewusst werden, was sie der Umwelt antut.»

Und auch politisch gibts Support: Auch etwa FDP-Präsidentin Petra Gössi und Bastien Girod, Ständerat der Grünen unterstützen die Initiative von Gmür, schreibt das Online-Magazin nau.ch.

«PET-Recycling Schweiz» allerdings spricht sich gegen das Ansinnen von Nationalrat Gmür aus: «Dass die aktuelle Strategie funktioniert, belegen Sammel- und Verwertungsquoten. Diese liegen mindestens gleich hoch wie die Quoten der Pfand-Länder», schreibt der Verein auf seiner Website.

Deutschland kennt das Pfand-System. Dort müssen seit dem 1. Mai 2006 alle Geschäfte, die pfandpflichtige Einwegverpackungen verkaufen, diese auch zurücknehmen. Dies gilt für Plastik, Glas oder Metall. Ausgenommen von der Verordnung sind Beutel für Fruchtsäfte, Milch oder Wein. Geschäfte, die über einen Verkaufsraum unter 200 Quadratmeter verfügen sind zudem auch aus der Verordnung ausgenommen.

(nob)