Jäger findet Bitcoin-Automat im Wald

Ungewöhnlicher Fund: Im Oktober fand ein Jäger im Herrenwald in Hünenberg einen beschädigten Geldautomaten, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten. Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass es sich dabei um einen Bitcoin-Automaten handelt, rund ein Jahr zuvor in Zug gestohlen worden war.

Gemäss Mitteilung haben die unbekannten Täter den Automaten aufgebohrt. Trotzdem gelangten sie nicht an die Beute: Rund 3000 Franken waren noch vorhanden und wurden von der Polizei sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(gwa)