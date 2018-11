Luzern zelebriert die Vorweihnachtszeit

«Weihnachtszauber Luzern»: So heisst der grosse Eröffnungsevent zum Start in die Vorweihnachtszeit, der am Samstag von 16 bis 19 Uhr vor dem KKL in Luzern stattgefunden hat. Dort lancierte der Verein «Weihnachten in Luzern» die Weihnachtsbeleuchtung, um 18.30 Uhr wurden die Lichter angeschaltet – zu sehen gab es aber noch viel mehr.

Zum Beispiel zeigte der Eisklub Luzern auf dem Feld vor dem KKL eine Eisshow, zudem gab es einen Bambi-Plauschmatch des HC Luzern, und dann kam auch noch die Beggrieder Samichlais-Gruppe mit Trychler, Geisslechlöpfer und Iffelen.

Morgens um 6.30 Uhr gehts los

Die Weihnachtsbeleuchtung in Luzern wurde am Samstag zum ersten Mal eingeschaltet. In diesem Jahr gibts erweiterte Einschaltzeiten: morgens von 6.30 bis 8.30 Uhr, dann von 13.30 bis 23 Uhr, die Brücken leuchten von von 16 bis 24 Uhr.

In den nächsten Jahren dann soll Luzern noch viel mehr glänzen: Geplant sind neue Beleuchtungen für die Pilatusstrasse und am Nationalquai – die Leuchtenstadt wird also noch leuchtender.

