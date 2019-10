Erste Versicherung gegen Cyber-Angriffe auf Autos

Moderne Autos könnten ins Visier von Hackern geraten: Das zeigte kürzlich eine Studie, die US-Softwarehersteller Synopsys durchführen liess. Resultat: Von fast 600 IT-Spezialisten und Autoingenieuren gaben 84 Prozent an, dass die Sicherheitsstandards ihrer Firma nicht mit den zunehmenden Gefahren Schritt halten würden. Und 60 Prozent fürchten, dass Autos über ihre Wi-Fi- bzw.Bluetooth-Verbindung oder GPS gehackt werden.

Umfrage Fürchten Sie Cyber-Attacken auf moderne Autos? Nein, warum soll gerade mein Auto Zielscheibe von Hackern werden?

Ja, davor fürchte ich mich.

Es geht allerdings auch viel simpler: Ein Leser berichtete, wie ihm mit einem Trick mittels des Keyless-Go-Systems das Auto ausgeräumt wurde.

Laut Prognosen wird in fünf Jahren jeder Neuwagen einen Internetzugang haben, in zehn Jahren soll jedes viertes Auto selbstfahrend sein.

Zürich Versicherung bietet jetzt Schutz

Von der erwähnten Studie hat auch die Zürich-Versicherung Kenntnis genommen – und reagiert: Sie bietet laut eigenen Angaben als erster Schweizer Versicherer einen Auto-Cyber-Schutz. Offenbar gibts dafür bereits eine rege Nachfrage: «Bei uns erkundigen sich immer mehr Leute, ob sie ihr Fahrzeug gegen Hacker-Angriffe versichern lassen können», sagt Philip Herger, Leiter Motorfahrzeug-Versicherungen. «Etlichen Privatpersonen wurde schon das Handy gehackt. Es liegt auf der Hand, dass es Kriminelle als nächstes auf das Auto abgesehen haben, um Geld zu erpressen.»

Die Zürich Versicherung übernimmt nun die Kosten für die Schäden, die durch solche Angriffe entstehen. Sie zahlt bis zu 5000 Franken für die Wiederherstellung der Software, teilte das Unternehmen mit.

«Als hätten die Diebe den echten Funkschlüssel»

Für die Entwicklung der neuen Versicherung wurde die Zürich Versicherung von IT-Spezialist Patrick Brielmayer aus Luzern beraten, der auch Grossbanken und eine andere grosse Versichung zu seinen Kunden zählt. Laut ihm ist es Hackern ein Leichtes, die Kontrolle über die Schlüsselsignale der sogenannten Keyless Go zu übernehmen. «So können Autodiebe das Fahrzeug nutzen, als hätten Sie den echten Funkschlüssel in der Tasche.» Autobesitzer könnten sich zum Beispiel mit einem KeyLess-Defender dagegen schützen.

Es drohen auch Gefahren an Leib und Leben: Laut Brielmayer könnten Hacker sogar die totale Kontrolle über Brems- und Lenkverhalten des Autos während der Fahrt übernehmen.

Allerdings schätzt der IT-Experte, dass Fahrzeuge von Privatpersonen für Cyberkriminelle weitgehend uninteressant bleiben dürften. «Der Aufwand dürfte sich schlicht nicht lohnen.» Mögliche Motive könnte hingegen Diebstahl des Autos sein – oder der Versuch, den Tacho zu manipulieren, um den Wiederverkaufswert zu steigern.

Unabhängiger Experte findet Versicherung sinnvoll

Martin Eling, Professor an der Uni St. Gallen und unabhängiger Versicherungsexperte, bestätigt, dass der Auto-Cyber-Schutz in der Schweiz neu ist. «Grundsätzlich finde ich die Versicherung sinnvoll. Zwar schätze ich das Risiko eines derartigen Hacking-Angriffs heute noch vergleichsweise gering ein, kann mir aber gut vorstellen, dass dies in den kommenden Jahren an Bedeutung zunimmt.» Es sei daher «sicherlich keine schlechte Idee», sich mit den Risiken auseinanderzusetzen. Empfehlen würde er diese Versicherung Besitzern von Autos, deren Garantieleistung abläuft.

(mme)