Jetzt holen Pöstler auch PET-Flaschen ab

«Von dieser Zusammenarbeit profitieren vor allem unsere Kunden», sagt Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer von PET-Recycling Schweiz. «Die Kunden haben neu die Möglichkeit, PET-Flaschen noch bequemer dem Recycling zuzuführen, PET-Recycling Schweiz kann die Rücklaufquote von PET-Getränkeflaschen bei gutem Verlauf erhöhen und die Post geht mit oder ohne PET-Flaschen jeden Tag in jeder Haushaltung vorbei», sagt er weiter.

Ziel des Pilotprojekts ist es, herauszufinden, ob das Bedürfnis nach einem solchen Angebot besteht. Angelaufen sei das Pilotprojekt bereits Anfang April, teilte PET-Recycling mit. Getestet wird das Angebot in Horw LU, Cham ZG, Ennetbaden AG, Kloten ZH und Le Grand-Saconnex GE.

83 Prozent der Flaschen werden rezykliert

Das Prinzip funktioniert so: Wer leere Flaschen entsorgen will, kann spezielle 35-Liter-Sammelsäcke für 2.50 Franken pro Stück online beziehen. Den gefüllten Sack kann man beim Briefkasten deponieren und Pöstler nehmen ihn schliesslich mit.

PET-Flaschen kann man an über 50'000 Sammelstellen in der Schweiz gratis entsorgen. 83 Prozent der Flaschen werden so entsorgt und danach zu neuen Getränkeflaschen rezykliert. Durch das Projekt soll diese Zahl zusätzlich gesteigert werden.

PET-Flaschen in den Güsel zu werfen, ist übrigens keine gute Idee: «Denn erstens geht durch das Verbrennen in der Kehrichtverbrennungsanlage wertvoller Rohstoff unwiederbringlich verloren. Und zweitens ist eine PET-Getränkeflasche 50 Prozent umweltfreundlicher, wenn sie rezykliert statt verbrannt wird», heisst es in der Medienmitteilung.

«Leere Fahrten sind sinnlos»

Beim Personalverband Transfair, der sich für die Interessen des Postpersonals einsetzt, hat man offene Ohren für das Projekt: «Wenn man sieht, dass beispielsweise die Menge der Briefpost sinkt, soll die Post die Initiative ergreifen, um Arbeitsplätze zu sichern», sagt René Fürst, Branchenleiter Post/Logistik von Transfair.

Solange es eine saubere, sinnvolle Dienstleistung sei und damit auch noch Geld verdient werden könne, könnten solche Angebote durchaus vonnutzen sein. Dass das Personal nicht bloss Briefe zustelle, sondern auch Dinge mitnehme, sei ein logistisch nachvollziehbarer Gedanke: «Es ergibt keinen Sinn, wenn man nach der Zustellung leer zurückfährt. Aber Pöstler sind keine Kehrichtmänner», sagt Fürst.

Entsprechende Weiterbildung gefordert

Auch die Post müsse sich dem Wandel der Zeit anpassen, wie das etwa auch beim Schalterpersonal der Fall sei: «Früher wurden dort Rechnungen bezahlt und Briefe und Pakete aufgegeben. Heute werden beispielsweise auch Verkaufsgespräche oder Beratungen durchgeführt.» Dadurch würden auch Arbeitsstellen gesichert.

Der Verband zeigt sich deshalb offen für solche Ideen: «Doch wenn sich die Aufgaben des Personals verändern, ist eine entsprechende Weiterbildung nötig.»

(gwa)