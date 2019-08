Schwinger zähmte wilde Greth durch Augenkontakt

Immer stand nur der Siegermuni im Vordergrund – das wollte Schwinger-Rind Greth am Samstag offenbar ändern: Sie büxte in der Arena aus, es brauchte mehrere Männer, um sie wieder zu bändigen.

Am Sonntag war Greth dann wieder ganz friedliche unterwegs: Sie genoss die Ruhe zusammen mit dem anderen Esaf-Vieh in ihrem Stall hinter der Arena. Sehen Sie im Video oben, wie zahm Greth plötzlich wieder ist und was Gabenchef Kurt Häfliger zum ausgebüxten Lebendpreis sagt. Unter anderem dies: «Sie wollte wohl ein bisschen Freiheit in der Arena geniessen.»

Beim Helfer, der Greth wieder bändigen konnte, soll es sich um Schwinger Hess Dominik handeln. Wenig später konnte das Rind laut Häfliger vom Sohn des Halters aus der Arena geführt werden. Hess habe komplett richtig gehandelt, so der Gabenchef, indem er das Rind in einem ruhigen Moment per Blickkontakt beruhigte.

