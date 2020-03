Banker raten Christen explizit zu Kirchenaustritt

Die katholische Kirche Luzern kämpft um ihre Schäflein: Diese würden ihr neuerdings von Finanzinstituten abgeworben, kritisiert sie. «Wir haben leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass bei Finanz-, Steuer- und Versicherungsberatungen zur gängigen Praxis geworden ist, einen Kirchenaustritt zu empfehlen, damit dank dieser Einsparung der Kirchensteuer mehr Geld für

andere Ausgaben wie den Abschluss einer Lebensversicherung, Aufbesserung des Haushaltsbudgets etc. zur Verfügung steht.» So schreibt es die Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern an die Finanzinstitute im Kanton.

Umfrage Zahlen Sie Kirchensteuern? Ja.

Nein.

«Aktives Werben stösst bei Kirche auf Unverständnis»

Und in diesem Schreiben fordert die Kirche die Banken, Versicherungen und Steuerberater auf, damit aufzuhören. «Bei den betroffenen Landeskirchen stösst diese Praxis des aktiven Werbens für Kirchenaustritte auf Unverständnis. Wir gelangen deshalb mit der dringenden Bitte an Sie, bei Beratungsgesprächen die Kirchenaustritte nicht aktiv zu thematisieren», schreibt die Kirche. Sie verweist darauf, dass «die Rechnung gesamtgesellschaftlich nicht aufgeht». 93 Prozent der Kirchensteuer bleibe in der örtlichen Kirchgemeinde für kirchliche und vor allem sozialen Aufgaben. «Wenn die Kirchensteuern immer weiter sinken, können die sozialen Aufgaben unmittelbar in unseren Kirchgemeinden nicht mehr oder nur noch teilweise wahrgenommen werden», warnt die Kirche.

Kirche erhielt viele Reaktionen auf Kritik

Auf ihr Schreiben habe man etwa zwanzig Reaktionen erhalten, hiess es bei der Kirche auf Anfrage: «In der Regel fielen diese positiv aus, man drückte Verständnis für unsere Haltung aus. Kritik wurde lediglich an einzelnen Formulierungen geübt. Dafür haben wir unsererseits Verständnis, was im Kirchenschiff-Artikel ja auch klar zum Ausdruck kommt», teilt die Kirche mit.

Bei der Schweizerischen Bankiervereinigung wollte zur Kritik der Kirche nicht Stellung nehmen. Auf Anfrage hiess es: «Es handelt sich hierbei um ein Thema, das die individuelle Unternehmensstrategie einzelner Mitgliedsinstitute betrifft. Diese kommentieren wir als Branchenverband nicht.»

Auf die Frage, ob die «gängige Praxis» mit den Kirchenaustritt-Empfehlungen ein luzernspezifisches Problem sei oder ein landesweites, teilte die Luzerner Kirche mit, die Austritte würden «in vielen Kantonen steigen». Um die positive Wirkung der Kirchensteuer aufzuzeigen, gibt es in einigen Kantonen Kampagnen, etwa in Zürich oder in St. Gallen. Luzern werde im Herbst mit einer Kampagne nachziehen.

(mme)