Jüngster Kandidat wird einen Tag vor Wahlen 18

Um einen Sitz im Nationalrat zu bekommen, muss man laut Gesetz volljährig sein. Sebastian Huber, Mitglied der Jungen GLP Luzern und Nationalratskandidat, hat Glück: Die Wahlen finden am 20. Oktober statt, genau einen Tag nach seinem 18. Geburtstag.

Noch nicht lange politisch aktiv

Der Jungpolitiker ist noch nicht lange Mitglied der Jungen Grünliberalen. Er entschied sich nach einer Podiumsdiskussion im April 2019, Mitglied zu werden. Kurze Zeit später wurde er vom Vorstand der Jungen Grünliberalen angefragt, an den kommenden Wahlen teilzunehmen, wie Huber sagt.

Für die Politik habe er sich jedoch schon immer interessiert: «Ich habe sie bisher eher von zu Hause verfolgt.» Seit der No-Billag-Abstimmung 2018 reizte ihn die Politik dann mehr.

Dafür kämpft der Kandidat

Nun ist der Luzerner selbst aktives Mitglied und bei den Wahlen vor allem vier Anliegen:

• Klimapolitik: Huber ist für das GLP-Konzept. «Wir müssen unseren Kindern eine intakte Zukunft hinterlassen und unsere Umwelt ist hierfür essentiell», sagt er im Interview.

• AHV-Reform: Der Schuldenberg, der momentan entstehe, könne längerfristig nicht so weitergeführt werden.

• Ehe für alle: Huber ist der Meinung, auch gleichgeschlechtliche Paare sollten in der Liebe dieselben Rechte erhalten.

• Legalize it: Mit der Cannabislegalisierung würde man nicht nur mit der Zeit gehen. Auch bringe sie medizinische Vorteile mit sich, wie die Regulierung der Inhaltsstoffe, so Huber.

Auch privat viel los

Im Sommer hat Huber seine Matura abgeschlossen. «Momentan bin ich am Jobben, bis ich mit dem Zivildienst anfange.» Auch für die Zukunft habe er bereits Pläne. Nach dem Zivildienst wolle er mit einem Volkswirtschafts-Studium beginnen.

In seiner Freizeit ist er in der Pfadi Seppel (St. Josef) in Luzern tätig. Seine musikalische Ader lebt er im Boys Choir Lucerne und als Schlagzeuger aus.

«Ich wünsche mir, dass Junge vermehrt wählen gehen und auch Junge wählen», sagt Huber. In manchen Fällen würden aktuellere Politthemen durch ältere Parteimitglieder blockiert. Als Beispiel gibt er die Cannabislegalisierung an. Nur wenn Jugendliche Jungpolitiker wählen, könne man diese Blockade überwinden.

Zu jung?

Wie reagiert sein Umfeld auf seine Politikkarriere? «Nur wenige sind ganz gleicher Ansicht wie ich» und «aus der Familie kommt auch die Reaktion, dass ich zu jung sei».

Nachteile sieht der Kandidat vor allem darin, dass er von vielen noch nicht ernst genommen wird wegen seines Alters. Für ihn zähle jedoch die Erfahrung. «Da ich erst neu dabei bin, bin ich noch nicht auf so breitem Gebiet erfahren wie andere», sagt der noch 17-Jährige, «das wird sich aber in den nächsten drei bis vier Jahren ändern.»

Jung zu sein, habe für ihn aber viele Vorteile: «Wir Jungen dürfen ein bisschen frecher sein als ältere Parteien.» Er sieht eine gewisse Freiheit, die Jungpolitiker noch haben. Auch in Bezug auf Fehlschläge.

«Wenn ich gewählt würde, dann...»

Falls die Nationalratswahlen gut für ihn verlaufen, würde er als erstes eine Klimalenkungsabgabe realisieren, denn «es lohnt sich, die Umwelt zu schützen».