Mädchen (17) darf nicht in Ausgang und tickt aus

In der Nacht auf Dienstag ist die Zuger Polizei in ein Jugendheim in Oberägeri ausgerückt, wo eine 17-jährige Heimbewohnerin randalierte und eine Betreuerin mit einem Messer bedrohte. Beim Einsatz wurde ein Polizist am Kopf verletzt. Die Jugendliche wurde festgenommen und später in Untersuchungshaft gesetzt.

Täterin zeigte kein Gewaltpotenzial

Der Leiter des Jugendheims zeigt sich gegenüber 20 Minuten bestürzt über den Vorfall: «Als die Jugendliche im Juni 2019 bei uns ins Programm kam, zeigte sie zwar eine psychische Belastung, aber keinerlei Gewaltpotenzial.» Die 17-Jährige wurde freiwillig in das Heim platziert und habe sich in ihrer Anfangszeit auch gut entwickelt. Der Heimleiter sagt weiter: «Sie wurde von den anderen Jugendlichen akzeptiert und war gut in den Alltag eingebunden.»

Die Verhaftete war Teil eines Programms, das Jugendliche auf die Erwachsenenwelt vorbereiten soll. Im Rahmen des Programms hatte sie gemäss dem Heimleiter die Aussicht auf eine Lehrstelle als Malerin. Später sei dies jedoch wieder unsicher gewesen.

In der Nacht auf Dienstag eskalierte die Situation jedoch bei einem Streit über die Ausgangsregelung. Laut dem Heimleiter wollte sich die Heimbewohnerin unerlaubt vom Areal entfernen. Eine Betreuerin soll die Jugendliche dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie das Heim nachts nicht verlassen dürfe.

Beschimpft und mit Messer bedroht

Daraufhin soll die 17-Jährige in Rage geraten sein und begonnen haben, die Betreuerin zu beschimpfen und zu bedrohen. «Die Betreuerin versuchte, zu deeskalieren. Dies gelang anfangs auch und die Jugendliche zog sich wieder auf ihr Zimmer zurück», sagt der Heimleiter. Die Betreuerin habe sich ebenfalls zurückgezogen und eine weitere Betreuungsperson angefordert, die umgehend eintraf.

Kurze Zeit später sei die Jugendliche wieder vor der Tür des Betreuungspersonals erschienen, diesmal mit gezücktem Messer. «Dank einer verriegelten Tür konnte die Jugendliche nicht auf das Personal losgehen. Dieses hat sofort die Polizei alarmiert», sagt der Heimleiter. Neben dem Messer war die Täterin auch mit einem Schlagstock bewaffnet. Damit verletzte sie während der Festnahme einen Polizisten am Kopf, wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte.

Waffen waren versteckt

Wie die 17-Jährige an die Waffen kam, ist dem Heimleiter ein Rätsel: «Wir haben ein klares Waffen-Verbot und führen auch wöchentliche Zimmerinspektionen bei den Bewohnern durch. Sie muss die Waffen gut versteckt haben.» Da bei den Zimmerinspektionen nie etwas gefunden wurde, vermutet der Heimleiter, dass die Jugendliche die Waffen andernorts auf dem Areal versteckt hatte.

Der Heimleiter bedauert den Vorfall sehr und wünscht dem verletzten Polizisten gute Besserung. Zur Betreuung der bedrohten Heimbetreuerin sei ein Psychologe beigezogen worden.

Ob die 17-Jährige nach dem Verfahren wieder ins Programm des Heims aufgenommen wird, sei noch ungewiss. Die Heimleitung muss zunächst die Empfehlung der Staatsanwaltschaft abwarten.

Bei der Zuger Polizei sagte Sprecher Frank Kleiner, dass der Polizist das Spital inzwischen verlassen konnte. «Er muss die Kopfverletzungen momentan noch zu Hause auskurieren. Bis auf weiteres fällt er bei der Arbeit aus.» Die Jugendliche befinde sich derweil immer noch in Untersuchungshaft. Am Mittwoch wurde die U-Haft gemäss Kleiner von der Jugendanwaltschaft angeordnet.

