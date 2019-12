15-Jähriger sticht Schmutzli (17) nieder

Messerstecherei beim Chlauseinzug in Rickenbach LU: Nach dem Samichlauseinzug am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit.



«Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung wurde einem 17-jährigen Schweizer, welcher als ‹Schmutzli› unterwegs war, eine Schnittverletzung am Rücken zugefügt», heisst es in der Polizeimeldung. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er konnte das Spital nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

15-Jähriger gab Tat zu

Der mutmassliche Täter, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Albanien, wurde vor Ort festgenommen. Die Polizei stellte auch die Tatwaffe sicher: Dabei handelt es sich um ein aufklappbares Sackmesser.

Der 15-Jährige hat die Tat zugegeben. Er wurde nach der Einvernahme am Sonntag wieder entlassen. Die Unterschung führt die Staatswanaltschaft Luzern. Bei der Chlausgesellschaft Rickenbach wollte am Sonntag niemand zum Vorfall Auskunft geben.

