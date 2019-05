Junges Paar verwirklicht Traum vom Traumschloss

Wer träumt nicht von einem Schloss? Von einem freistehenden Schloss, in wunderschöner Landschaft gelegen, umgeben von einer alten Mauer mit vier Wachtstürmen, grossem Garten und viel Umschwung? Für Vanessa Baumann (26) und Benjamin Günzler (34) geht dieser Traum in Erfüllung. Sie übernehmen am 1. September 2019 die Leitung des renommierten Schlossrestarants A Pro in Seedorf UR. Der Vertrag wurde letzte Woche unterzeichnet.

Das neue Schlosspaar hat Urner Wurzeln, teilte der Kanton am Dienstag mit. Die beiden wollen das Restaurant im Stil ihrer Vorgänger weiterführen. «Wir werden eine gutbürgerliche, saisonale Küche anbieten», sagt Benjamin Günzler.