Kämpfte der getötete Taxifahrer um sein Leben?

Hatte der 51-jährige Russe A. O.*, der in der Nacht auf Donnerstag tot neben seinem Taxi an der Sedelstrasse in Luzern aufgefunden wurde, um sein Leben gekämpft? Dazu sagt Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei: «Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.»

Zwei Indizien deuten darauf hin, dass ein Kampf stattgefunden haben könnte: Der getötete Taxichauffeur war laut einem Insider ein Hüne, der an die zwei Meter gross war. Und: Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der gesuchte mutmassliche Täter «frische Schnittverletzungen und/oder Hämatome» aufweisen könnte. Diese Verletzungen könnte er sich in einem Kampf zugezogen haben.

Ob es der Täter auf Geld des Chauffeurs abgesehen hatte ist nicht bekannt. Auf diese und andere Fragen konnte sich Wigger wegen laufender Ermittlungen, die in alle Richtungen gehen würden, nicht weiter äussern. Fakt ist aber, dass der gesuchte Mann auf den am Freitag neu veröffentlichten Bildern einen unbekannten Gegenstand unter seinem rechten Arm trägt. Laut Wigger sind die Bilder in der Tatnacht in der Umgebung des Geschehens entstanden.

Taxi wurde wohl kaum über die Zentrale bestellt

Der getötete O. war bei einem Luzerner Taxiunternehmen angestellt. Der Geschäftsführer wollte sich auf Anfrage nicht äussern. Darum bleibt offen, wie O. an seinen letzten Fahrgast kam. «Ich denke nicht, dass der Fahrgast das Taxi über die Zentrale bestellt hatte. Wenn jemand ein krummes Ding drehen will, steigt er auf der Strasse ein», sagt Daniel Krummenacher, Inhaber von Mc Taxi. Wegen der Corona-Krise würden die Kunden sowieso ausbleiben. Darum hätte es sein können, dass O. den Unbekannten von der Strasse weg habe einsteigen lassen. Krummenacher selber hat Vorbehalten, Fahrgäste ab der Strasse in sein Taxi zu lassen: «Mich hätte es stutzig gemacht, dass so spät noch jemand unterwegs ist, obwohl alle Lokale geschlossen sind.»

Die Luzerner Polizei sucht derweil weiter Zeugen. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat folgende Fragen:

• Wer ist der gesuchte Mann auf den Bildern oder wer kann Angaben zu dieser Person machen? Es könnte sein, dass dieser Mann frische Schnittverletzungen und/oder Hämatome aufweist.

• Wer hat im Umfeld der Sedelstrasse/Jugiweg verdächtige Beobachtungen gemacht?

• Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Taxi gemacht?

Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

* Name der Redaktion bekannt