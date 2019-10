Kampfjets erschrecken Zentralschweizer

Kurz nach 9 Uhr donnerte es am Freitagmorgen: Zweimal nacheinander waren Überschallknalle zu hören, die auch Scheiben erzittern liessen.

Das ist ein Überschallknall



Der Überschallknall entsteht, wenn ein Objekt sich schneller als der Schall fortbewegt. Der Schall erreicht auf der Erdoberfläche eine Geschwindigkeit von rund 340 m/s, also rund 1225 km/h. Mit zunehmender Höhe sinkt die Schallgeschwindigkeit aufgrund der tieferen Temperaturen. So beträgt sie in 11'000 Metern 1062 km/h.



Nähert sich nun ein Kampfjet der Schallmauer, baut er vor sich einen immer stärker werdenden Luftwiderstand auf. Mit Erreichen der Schallgeschwindigkeit breiten sich die Schallwellen dann nur noch nach hinten aus, der Widerstand sinkt wieder, bleibt aber höher als beim Unterschallflug.



Nach überwinden der Schallgeschwindigkeit schleppt das Flugzeug also die für den Knall verantwortliche Druckwelle hinter sich her, weshalb der Pilot selbst den Überschallknall nicht hört. Ein einzelner Mensch am Boden hört den Knall einmal. Da der Knall allerdings dem Flugzeug folgt, hören ihn Personen, die sich weiter entfernt aufhalten, entsprechend später.



Einen Überschallknall hört man auch, wenn man eine Feuerwaffe abfeuert oder eine Peitsche knallen lässt.

Auf verschieden sozialen Medien startete sogleich die Diskussion darüber, was der Grund für den Lärm sein könnte. Auf Facebook oder Jodel beispielsweise wurden gleich mehrere Posts zum Thema veröffentlicht. Zu hören gewesen war das Gedonner etwa in Luzern, Kriens, Stans, Emmen, Ennetbürgen oder Rotkreuz.

Zu den beiden Überschallknallen kam es während eines FA-18-Ausbildungsflugs, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage sagt. Stattgefunden habe dieser im Raum Horw.

(gwa)