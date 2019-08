Falscher Mann als Messerstecher verurteilt

Bei der Suche nach dem Schuldigen am Tod eines jungen Brasilianers, der 2009 in Hohenrain erstochen wurde, hat das Luzerner Kantonsgericht eine Kehrtwende vollzogen. Anders als die Vorinstanz verurteilte es einen Kosovaren statt eines Mazedoniers als Täter.

Gemäss dem erstinstanzlichen Urteil sollte ein heute 37-jähriger Mazedonier den tödlichen Stich ausgeführt haben. Ihn hatte das Kriminalgericht im ersten Prozess 2017 noch als Messerstecher wegen eventualvorsätzlichen Tötung und Angriffs für schuldig befunden und zu acht Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Das Kantonsgericht als Berufungsinstanz kommt nun aber zum Schluss, dass nicht der 37-jährige Mazedonier, sondern ein heute 33-jähriger Kosovare dem Opfer den tödlichen Messerstich zugefügt hat: Es verurteilt Kosovaren als neuen Messerstecher deshalb wegen eventualvorsätzlicher Tötung und Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 2 Monaten.

Strafe für falschen Messerstecher um fünf Jahre reduziert

Der Schuldspruch des Kriminalgerichts gegen den Mazedonier wegen eventualvorsätzlicher Tötung wird aufgehoben. Er wird neu nur noch wegen Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Welche Erkenntnisse zum neuen Urteil führten, ist noch nicht bekannt. Die Begründung des Gerichts soll in den nächsten Tagen folgen.

Die Tat ereignete sich in einer Augustnacht vor zehn Jahren. Ein heute 28-jähriger Kosovare wollte sich für einen Faustschlag rächen, den er zuvor an einem Fest in Hochdorf erhalten hatte. Er und zwei Kollegen gingen mit Pfefferspray, Hammer und Messer auf vier Brasilianer los. Einer der Brasilianer wurde erstochen, die Beschuldigten hauten ab.

