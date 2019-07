Reise in den Süden von der Polizei unterbrochen

Die Kantonspolizei Uri kontrollierte am letzten Freitag Gesellschaftswagen, die in Richtung Süden unterwegs waren: Während einer mehrstündigen Kontrolle, die von 14.30 Uhr bis abends um neun Uhr durchgeführt wurde, wurden insgesamt 17 Reisecars im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld unter die Lupe genommen.

Bei den 17 Fahrzeugen handelt es sich um einen Car, der in der Schweiz immatrikuliert ist und um 15 Fahrzeuge aus dem EU-Raum, sowie einen Sattelschlepper aus Albanien.

«Wir stellten bei zwei Fahrzeugen Ölverlust fest. Es gab aber auch eine Beanstandung, weil die vier Reifen eines Midi-Cars in einem schlechten Zustand waren», sagt Stefan Simmen, Chef des Schwerverkehrszentrums Uri auf Anfrage. Die weiteren Mängel waren der Verlust von Diesel oder schlechte Bremsen. Weitere zwei Anzeigen erfolgten, weil die Fahrzeuge zu viel Gewicht geladen hatten.

Keiner der Chauffeure hatte Alkohol intus

Insgesamt wurden neun Chauffeure angezeigt, eine Anzeige wurde erstattet, weil der betroffene Fahrer die Vorschriften über die Lenkzeiten missachtete. Sechs weitere Chauffeure wurden angezeigt, weil an ihren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden. Fünf Cars wurden für die Reparatur vorübergehend stillgelegt.



Auch die Reisenden wurden überprüft: Insgesamt wurden 319 Personen im Fahndungssystem Ripol eingegeben. Dabei stellte sich heraus, dass ein Fahrgast ausgeschrieben war, weil sein Aufenthaltsort unbekannt war. Abschliessend noch eine gute Nachricht: Keiner der Chauffeure hatte vor der Fahrt Alkohol konsumiert. Sämtliche Proben fielen negativ aus.





