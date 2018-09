Verrücktes Büsi-Schicksal vereint drei Fremde

Die 34-jährige S. M.* übernahm 2005 die Katze ihrer Schwester, weil diese ins Ausland zog. Damals lebte M. in einer Wohngemeinschaft in Brunnen und ihr Kater Mogli lebte mit seiner neuen Besitzerin ohne Freilauf in der Wohnung. M.: «Damit sich Mogli auch ausserhalb der Wohnung bewegen konnte, ging ich mit ihm an der Leine spazieren.» Etwas später entschied sie sich, nach Morschach umzuziehen.

Mogli war vermutlich auf das Baby eifersüchtig

«Weil sich unser neues Zuhause etwas ausserhalb des Dorfes befand und ich Mogli dort ins Freie lassen wollte, entschied ich mich, Mogli chippen zu lassen, sodass meine Daten im Register bei Amicus hinterlegt werden», sagt M. Während sieben Jahren war für Mogli alles in Butter und er stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dies änderte sich 2013, als M. eine Tochter zur Welt brachte. Vermutlich sei der Kater eifersüchtig auf das Baby gewesen und ausschlaggebend dafür, dass sich Mogli entschloss davonzulaufen.

Mit der Zeit schwand auch die Hoffnung darauf, dass Mogli je wieder auftauchen würde. M.: «Weil er nie gesehen wurde, sagten mir alle, dass er vermutlich einem anderen Tier zum Opfer fiel.» Fünf Jahre später, im August 2018, wurde der Tierrettungsdienst Zentralschweiz (TRDZS) von einem Mann in Brunnen alarmiert, der eine kranke, abgemagerte Katze fand. Vor Ort eingetroffen, überprüfte der Geschäftsführer des TRDZS, Marcel Henzen, ob der Kater gechippt sei. Nach einer ersten Untersuchung brachte Henzen den Kater in eine Tierklinik.

«Sie fiel aus allen Wolken, als ich anrief»

Danach kontaktierte Henzen die Besitzerin, dass Mogli am Leben sei. «Sie fiel aus allen Wolken, als ich sie anrief», sagt Henzen. Überglücklich päppelte M. ihren Kater auf und Henzen veröffentlichte ein Interview mit M. auf Facebook. Dies sah ein Mann aus Brunnen, der wiederum Henzen anrief und ihm erzählte, dass er den Kater vor fünf Jahren bei sich aufgenommen habe und dass ihm das Tier Schritt auf Tritt folge. Henzen gab die Daten an M. weiter. Sie entschied sich, mit dem Mann in Kontakt zu treten.

In der Folge besuchte der ältere, allein stehende Mann die Familie M. in Morschach. Weil ihm der 13-jährige Kater so sehr fehlte, entschied sich M., Mogli zurück in die Obhut des Mannes zu geben, wenn sie den Kontakt zu ihm aufrecht erhalten könne. Sie hat auch den Finder von Mogli kennengelernt. Auch er meldet sich immer wieder beim Katzenhalter oder besucht ihn. M. bringt es auf den Punkt: «Wegen der Geschichte unserer Katze haben sich drei fremde Personen kennengelernt und sind nun miteinander verbunden.»

* Name der Redaktion bekannt